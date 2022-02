Klimaatpanel VN begint aan marathonsessie over belangrijk rapport

Leden van het VN-klimaatpanel IPCC zijn begonnen aan een lange vergadering over hun volgende rapport. Daarin gaan de klimaatwetenschappers uitgebreid in op de gevolgen van klimaatverandering, onze kwetsbaarheid daarvoor en de manieren waarop de mensheid zich op de opwarming kan aanpassen. Wetenschappelijke kennis over de impact van klimaatverandering is ‘absoluut essentieel’ om ‘een planeet zonder vervuiling’ dichterbij te brengen, zei chef van het VN-milieubureau (UNEP) Inger Andersen tijdens de openingsceremonie.