Duitsland wil strengste coronabeperkingen in maart opheffen

Duitsland wil de strengste coronamaatregelen in het land voor 20 maart hebben beëindigd. Duitse media melden dat bondskanselier Olaf Scholz woensdag met de leiders van de deelstaten praat over vergaande versoepelingen van de huidige beperkingen.

De media hebben een concept voor het beraad in handen, de basis voor de besprekingen. In het stappenplan dat daarin is opgenomen staat dat de beperkingen geleidelijk worden versoepeld zodat er vanaf 20 maart geen vergaande maatregelen meer gelden. Wat dat precies inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Onder laagdrempelige maatregelen valt in ieder geval de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Voordat het zover is, vervalt het 2G-beleid in niet-essentiële winkels en mogen ongevaccineerden met een negatief testbewijs weer naar restaurants. In eetgelegenheden geldt nu het zogenoemde 2G-plusbeleid, wat betekent dat gasten gevaccineerd of genezen moeten zijn en daarbovenop een negatief testbewijs moeten hebben.

Het aantal besmettingen in Duitsland bereikte de afgelopen weken recordniveaus door de omikronvariant van het coronavirus. De huidige golf kan volgens de Duitse experts de komende weken afvlakken, maar zij hebben ook gewaarschuwd voor te snelle versoepelingen van de beperkingen. Van de Duitse bevolking is bijna 75 procent volledig ingeënt. Veel gevaccineerden hebben ook al een boostershot gehaald.