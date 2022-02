Ballonnen in bovenleiding hinderen treinverkeer

Een grote bos ballonnen heeft maandagochtend korte tijd het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam gehinderd. De ballonnen waren verstrikt geraakt in een gedeelte van de bovenleiding en zorgden voor vertragingen op het spoor.

Later maandag wordt het treinverkeer opnieuw stilgelegd zodat de tros ballonnen kan worden weggehaald, meldt ProRail. ‘Dan weten we ook of er een kaartje aan hangt en of de ballonnen voor Valentijnsdag waren bedoeld’, aldus een woordvoerder.