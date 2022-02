Politieblokkades moeten ‘vrijheidskonvooi’ uit Brussel houden

Incidenten zijn vooralsnog uitgebleven. De politie vraagt nadrukkelijk niet met de auto naar Brussel te komen. Deelnemers aan het konvooi worden omgeleid naar een parkeerplaats aan de rand van Brussel.

Het gaat om enkele tientallen voertuigen, die ondanks een verbod toch naar de stad zijn gekomen vanuit Frankrijk en Luxemburg. Bij Lille in Noord-Frankrijk hadden zich zondagavond zo’n 1300 voertuigen verzameld. Anderen hebben ervoor gekozen naar Straatsburg te rijden, waar het Europees Parlement deze week vergadert.

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien is komen overwaaien uit Canada. In Den Haag was zaterdag een actie van betogers met vrachtauto’s en andere voertuigen. De politie in Parijs gebruikte dit weekend traangas tegen deelnemers en deelde honderden boetes uit.