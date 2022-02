AEX hard omlaag door spanningen rond Oekraïne

De AEX-index op Beursplein 5 raakte in de ochtendhandel 2,1 procent kwijt op 745,18 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte 2,3 procent tot 1030,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,7 procent in.

De chip- en techbedrijven behoorden tot de grootste dalers na het zware koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. De koersdruk in de sector wordt veroorzaakt door de vrees dat de rente in de VS dit jaar flink zal worden verhoogd na jaren van historisch lage renteniveaus. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en vooral voor de koersen van de snelgroeiende techbedrijven. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zakten tot 4 procent.

Just Eat Takeaway

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een min van 4,5 procent. Shell hield het verlies beperkt tot 0,2 procent dankzij de sterk gestegen olieprijzen. Het olie- en gasconcern liet daarnaast weten 1,6 miljard dollar uit te trekken om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners uit te kopen. De uitbater van pijpleidingen in de Verenigde Staten was in het verleden zelfstandig naar de beurs gebracht om makkelijker geld op te kunnen halen.

Just Eat Takeaway (min 4 procent) zakte verder weg na de recente koersdruk. Topman Jitse Groen van de maaltijdbezorger zei zondag in het tv-programma Business Class nog dat er hard wordt gewerkt om het bedrijf beter te maken. Ook is het schrappen van de beursnotering aan de Nasdaq volgens de topman geen voorbode voor een mogelijke verkoop van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub.

Clariant kelderde 16 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern stelt de publicatie van zijn jaarcijfers uit vanwege mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding. De euro was 1,1337 dollar waard, tegen 1,1400 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 94,51 dollar en Brentolie kostte 1,4 procent meer op 95,74 dollar per vat. Vrijdag werd olie al zo’n 4 procent duurder.