Onderzoek: banken pompen nog miljarden in fossiele industrie

Grote Europese banken zoals HSBC, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, maar ook ING, pompen nog altijd miljarden in fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dat blijkt uit onderzoek van non-profitorganisatie ShareAction. Vorig jaar werd meer dan 55 miljard dollar verstrekt aan energiebedrijven die aankondigden de olie- en gaswinning uit te willen breiden. De investeringen komen op het moment dat energieagentschap IEA adviseert geen investeringen te doen in zaken die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Het geld dat naar de vervuilende industrie gaat, wordt wel weer minder. In 2020 ging het nog om 106 miljard dollar, een jaar eerder om 83 miljard dollar. Evengoed lag het bedrag vorig jaar hoger dan in 2018 en 2017 toen respectievelijk 49 miljard dollar en 50 miljard dollar werd uitgeleend.

ShareAction onderzocht 25 Europese banken die sinds 2016 financiering verstrekken aan vijftig bedrijven die aangaven in de uitbreiding van olie en gas te investeren, zoals ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell en BP. Volgens het rapport behoorden HSBC, Barclays en BNP Paribas tot de grootste financiers in fossiel. Van de 400 miljard dollar die sinds 2016 in fossiele brandstoffen is gestoken, komt 59 miljard dollar van HSBC. Barclays volgt met 48 miljard dollar, nagenoeg gelijk aan de 46 miljard dollar van BNP Paribas.

ING

ING was volgens het rapport in die jaren goed voor 12,6 miljard dollar. Vorig jaar ging het om iets minder dan 2,1 miljard dollar. Dat was meer dan de krap 1,7 miljard dollar in 2020. Rabobank staat ook in de lijst. Die bank was in de voorbije jaren goed voor 156 miljoen dollar aan investeringen. Maar de afgelopen twee jaar ging er volgens het onderzoek geen geld naar energiebedrijven die in uitbreiding van fossiel investeren.

Volgens ShareAction zijn er bij de financiering in olie- en gasexpansie alleen maar verliezers. ‘Als de vraag naar olie en gas daalt in overeenstemming met de 1,5 graden Celsius-scenario’s, zullen de prijzen dalen en zullen activa vastlopen. Als de vraag niet genoeg daalt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zal de economie te lijden hebben onder ernstige fysieke klimaatgevolgen. In beide gevallen zal waarde worden vernietigd voor energiebedrijven, banken en hun investeerders’, zo klinkt het.