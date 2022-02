Oekraïne trekt geld uit voor garanties luchtruim

Oekraïne heeft omgerekend ruim 520 miljoen euro uitgetrokken om te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen over het land blijven vliegen. Dat geld is bedoeld om garanties te geven nu volgens het land verzekeringsmaatschappijen huiverig worden. De spanning rond Oekraïne liep afgelopen weekeinde verder op nadat de Verenigde Staten hadden gewaarschuwd dat een Russische inval van het land ieder moment kan plaatsvinden.

Directe aanleiding van de stap van de Oekraïense overheid was een Oekraïense vlucht die van Madeira op weg was naar Kiev, maar uiteindelijk in Moldavië landde. Luchtvaartmaatschappij SkyUp liet weten dat het bedrijf waar het zijn vliegtuigen leaset de maatschappij had verboden om het Oekraïense luchtruim binnen te gaan.

Voor Oekraïne is het belangrijk dat er over het land blijft worden gevlogen. Dat levert de schatkist namelijk geld op. Afgelopen weekend maakte KLM al bekend niet meer over Oekraïne te vliegen en geen vluchten meer naar Kiev aan te bieden. Lufthansa liet weten dat te overwegen, maar nog geen beslissing te hebben genomen. Vliegtuigen van British Airways lijken maandag al om Oekraïne heen te vliegen en tweets van een piloot van de maatschappij duiden daar ook op, maar British Airways heeft dat nog niet bevestigd.

MH17

Luchtvaartadviesbureau OPSGROUP verwacht dat meer maatschappijen het voorbeeld van KLM gaan volgen en dat het Oekraïense luchtruim dan een no-goarea wordt. ‘Ik denk niet dat het overheidsadvies de doorslag geeft, maar veeleer druk van verzekeraars en groepsdruk omdat andere luchtvaartmaatschappijen Oekraïne vermijden’, zegt oprichter Mark Zee van OPSGROUP.

‘Als KLM, Lufthansa en British Airways niet meer over Oekraïne vliegen, zit je al bijna op een MH17-scenario’, aldus Zee. Die Malaysian Airlines-vlucht werd in zomer 2014 boven het oosten van Oekraïne neergeschoten waarbij alle 298 personen aan boord omkwamen. Daarna besloten veel luchtvaartmaatschappijen het land te mijden.

Voor vluchten van Europa naar Azië en vice versa maakt het om Oekraïne heen vliegen geen enorm verschil in tijd en kosten, stelt Zee. Voor luchtvaartmaatschappijen uit buurlanden van Oekraïne kan het wel tot problemen leiden.