GroenLinks: beperk giften aan politieke partijen tot 25.000 euro

GroenLinks komt met het voorstel om giften aan politieke partijen te beperken tot 25.000 euro. Ook wil de partij dat donaties door rechtspersonen verboden worden. Dat moet zorgen voor meer transparantie. De oppositiepartij komt dinsdag met de voorstellen als de Tweede Kamer spreekt over de Wet financiering politieke partijen. GroenLinks vreest al langer dat met grote donaties politieke invloed kan worden gekocht.

Vorig jaar kregen D66 en Partij voor de Dieren respectievelijk een miljoen en 350.000 euro van een techondernemer en miljardair. Het CDA kreeg een gift van 1,2 miljoen euro kort voor de verkiezingen in maart.

‘Je mag doneren zoveel je wilt en ook qua transparantie loopt Nederland in Europees opzicht ver achter: vaak is onduidelijk wie er achter giften zitten. Dit zorgt ervoor dat de Nederlandse politiek kwetsbaar is voor ongewenste beïnvloeding van buitenaf’, aldus GroenLinks.

Limiet

Er is in Nederland geen maximum aan giften aan politieke partijen. In Nederland moeten giften boven de 4500 euro door politieke partijen worden gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De VVD kondigde eind november aan een grens te stellen aan donaties aan de partij. Toenmalig partijvoorzitter Christianne Van der Wal zei dat er een limiet moet komen van maximaal 100.000 euro per donateur.