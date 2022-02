Aandacht voor techsector op Damrak na fors verlies Nasdaq

Ook houden beleggers de oplopende spanningen rond Oekraïne scherp in de gaten. Omdat de situatie verslechtert willen steeds meer westerse landen hun burgers weg hebben uit Oekraïne. Zij houden rekening met een Russische invasie, hoewel Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn. De geopolitieke spanningen drijven de olieprijzen verder op.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een negatief begin van de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent in de min door forse koersverliezen in de techsector. De beurs in Sydney eindigde 0,4 procent hoger dankzij flinke winsten bij de Australische oliebedrijven.

Unilever

Op het Damrak blijft Unilever in de belangstelling staan. Het levensmiddelenconcern werd vrijdag ruim 4 procent meer waard na een bericht dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz binnenkort waarschijnlijk met een rapport over Unilever gaat komen. Diverse aandeelhouders eisen betere resultaten van Unilever, anders zou het concern zich beter kunnen opsplitsen.

Olie- en gasconcern Shell liet weten 1,6 miljard dollar uit te trekken om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners uit te kopen. De uitbater van pijpleidingen in de Verenigde Staten was in het verleden zelfstandig naar de beurs gebracht om makkelijker geld op te kunnen halen.

Olie

Maritiem dienstverlener SBM Offshore kondigde aan dat het olieproductieschip (FPSO) Liza Unity op 11 februari de eerste olie heeft geproduceerd en formeel in dienst is genomen. De FPSO is geïnstalleerd op het Liza-veld, dat ongeveer 200 kilometer uit de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana ligt in het Stabroek-blok. De FPSO is verhuurd aan ExxonMobil, Hess Guyana Exploration en het Chinese CNOOC.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1400 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 94,20 dollar en Brentolie kostte 1 procent meer op 95,33 dollar per vat. Vrijdag werd olie al zo’n 4 procent duurder.