Staking bij Linde Gas in IJmuiden

Medewerkers van Linde Gas in IJmuiden leggen maandagochtend voor enige tijd het werk neer. Ze staken om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Volgens vakbond FNV, die de actie aankondigde, gaat het om de eerste staking bij het bedrijf in twintig jaar.

Bij Linde, een belangrijke leverancier van onder andere Tata Steel en Gasunie, werken zo’n 340 medewerkers verdeeld over een aantal locaties in Nederland. De bond had eerder een ultimatum neergelegd bij de leiding van Linde om met een beter eindbod te komen voor een nieuwe cao. Het vorige bod werd in december verworpen.

Volgens FNV kan actievoeren bij Linde veilig, ondanks dat het bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt. Het bedrijf zelf zou bij FNV aangegeven hebben dat actievoeren gevaarlijk zou kunnen zijn. FNV benadrukt dat er niet gestaakt zal worden op plekken waar bijvoorbeeld medische zuurstoffen voor ziekenhuizen en hulpmiddelen voor patiënten worden gemaakt, omdat deze productie essentieel is voor de zorg.