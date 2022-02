Inschrijving voor 104e Vierdaagse van start

De inschrijving voor de 104e Vierdaagse in Nijmegen gaat maandagmorgen om 10.00 uur van start. Marsleider Henny Sackers is ‘hoopvol gestemd’ dat tienduizenden wandelaars in de derde week van juli weer op pad kunnen gaan. De Vierdaagse is wegens de coronapandemie twee jaar achter elkaar afgelast. Ook de organisatie van de Vierdaagsefeesten denkt dat het grootste meerdaagse evenement van Nederland weer door kan gaan.

Voor de Vierdaagse mogen zich maximaal 49.000 liefhebbers inschrijven. Deelname kost 104 euro. Het inschrijfgeld wordt terugbetaald als de Vierdaagse toch niet door zou kunnen gaan. In de praktijk gaan uiteindelijk niet alle inschrijvers van start en daar is rekening mee gehouden, want het parcours biedt ruimte aan zo’n 47.000 lopers. Mensen die in 2020 ingeschreven waren voor de wandelmars die werd afgelast, hoeven niet mee te doen aan de loting voor startbewijzen. Alle anderen moeten wel loten, want de belangstelling is altijd groter dan het aantal plaatsen.

In de praktijk blijkt dat heel veel mensen zich direct aanmelden zodra de inschrijving start. De website van de organisatie kan daardoor maandag moeilijk te bereiken zijn. Maar haast is niet nodig, want deelnemers hebben tot en met 25 maart de tijd. Het is volgens de organisatie niet zo dat eerder inschrijven meer kans op een startbewijs geeft. In mei worden de vergunningen voor de wandeltocht afgegeven. De geldende coronamaatregelen op dat moment bepalen of de Vierdaagse echt doorgaat. De 104e Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli.