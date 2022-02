Steeds meer bedrijven kampen met tekort aan personeel

Steeds meer bedrijven in Nederland kampen met een tekort aan personeel. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had meer dan een kwart van de bedrijven hier begin dit jaar last van. Ook zei bij de meting in januari bijna een op de zeven ondernemers zich belemmerd te voelen door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte.

Het statistiekbureau kijkt samen met ondernemersorganisaties, de Kamer van Koophandel (KVK) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) elk kwartaal hoe het sentiment is bij bedrijven. Voor de studie zijn duizenden ondernemers ondervraagd. De belemmering waarmee zij begin 2022 het meest werden geconfronteerd was personeelstekort.

De laatste kwartalen komen er telkens meer bedrijven bij die moeilijkheden hebben om voldoende geschikte nieuwe arbeidskrachten te vinden. Door het aantrekken van de economie zijn er namelijk steeds meer vacatures om te vullen.

Leveringsproblemen

De groep bedrijven die last heeft van problemen in de leveringsketen wordt ook steeds groter. Dit betrof bijna 14 procent van de ondervraagden, waar dat in een normale situatie nog geen 3 procent is. Binnen de autohandel was het aantal ondernemers dat hierdoor belemmerd werd relatief het grootst, met ongeveer 29 procent.

Het is bekend dat autofabrikanten veel last hebben van het wereldwijde chiptekort. Daardoor loopt de levering van nieuwe auto’s soms problemen op. Ook in de industrie, de groothandel en de bouw worden mondiale verstoringen gevoeld. Die zijn bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van het strenge coronabeleid in China. Dat schopt allerlei transportstromen in de war.

Schommelingen

Onder druk van de laatste lockdown in Nederland lag het vertrouwen van ondernemers begin dit jaar over de gehele linie lager dan een kwartaal eerder, nadat de indicator voor de stemming een kwartaal eerder juist nog erg hoog stond. Volgens de onderzoekers laat de graadmeter sinds het begin van de pandemie vaker grote schommelingen zien. Die hangen telkens samen met de dan geldende coronamaatregelen.

Zo was het sentiment in de horeca bij de laatste meting erg pessimistisch. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de onderzoeksgegevens zijn verzameld voor 25 januari, toen de coronamaatregelen weer zijn versoepeld.