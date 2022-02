Canada haalt militair personeel uit Oekraïne om dreiging Rusland

Canada heeft zijn in Oekraïne gevestigde militairen tijdelijk teruggetrokken naar een geheime bestemming in Europa, zei het Canadese ministerie van Defensie zondag. Volgens de Canadese zender CBC News bevinden de militairen zich nu in Polen. Reden voor de verplaatsing is de vrees dat Rusland op het punt staat Oekraïne binnen te vallen.