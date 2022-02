Oekraïne eist OSCE-overleg over Russische troepenopbouw aan grens

Oekraïne deed de oproep tot overleg met een beroep op wat bekendstaat als het Weense Document. Dat is de slotverklaring van de OSCE-conferentie van 2011 in Wenen over mensenrechten, militaire veiligheid en economische samenwerking die zowel door Rusland als Oekraïne is ondertekend - alsmede door nagenoeg alle Europese landen, enkele Centraal-Aziatische landen en de Verenigde Staten en Canada.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft Moskou nog altijd niet gereageerd nadat Kiev vrijdag een oproep deed om de recente Russische militaire activiteiten langs de grens met Oekraïne uit te leggen. ‘Daarom zetten we de volgende stap. We vragen om een ​​ontmoeting met Rusland en alle deelnemende staten om binnen 48 uur de (militaire) versterking en herschikking ervan langs onze grens en in de bezette Krim te bespreken’, liet Kuleba via Twitter weten.