Kenia laat extra vluchten toe voor vervoer bloemen Valentijnsdag

Kenia heeft toestemming gegeven voor extra vrachtvluchten om bloemen voor Valentijnsdag naar Europa te vervoeren. De vraag is groot en er was niet genoeg ruimte op al geplande vluchten. Zo’n 70 procent van de bloemen die afkomstig zijn uit Kenia wordt via Nederland door Europa verspreid.

Veel bloemen voor Valentijnsdag die in Europa worden verkocht komen uit Afrikaanse landen als Ethiopië en Kenia. Het vervoer is ruim twee keer zo duur als vorig jaar en mede daardoor zal de prijs van een bosje bloemen op 14 februari een stuk hoger uitvallen.

Eerder werd al duidelijk dat bloemen voor Valentijnsdag dit jaar duurder zijn door de hard gestegen energiekosten voor bloemenkwekers en schaarste in het aanbod. Het was ook bekend dat er een tekort aan luchtvrachtcapaciteit is om alle bloemen naar Nederland te vervoeren. Zelfs met de 29 extra vrachtvluchten, die vanaf eind januari worden uitgevoerd door Ethiopian Airlines en Qatar Airways, is er volgens de Keniaanse bloemensector te weinig ruimte om alle bloemen te vervoeren.