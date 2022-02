Politie vindt 350 kilo cocaïne en 19 vuurwapens in Breda

Bij een controle van een busje in Breda is de politie zaterdagavond gestuit op 350 kilo cocaïne. Een daaropvolgende inval in een horecagelegenheid, vanwaar het busje aanvankelijk wegreed, bracht nog eens negentien handvuurwapens aan het licht, meldt de politie. De bestuurder van het busje, een 38-jarige man uit Teteringen, en zijn 44-jarige passagier zonder bekende vaste verblijfplaats in Nederland zijn aangehouden.