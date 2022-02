Enkele duizenden bij protest Den Haag tegen coronamaatregelen

Enkele duizenden mensen zijn zondagmiddag naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Het aantal demonstranten ligt beduidend lager dan de 25.000 deelnemers die organisator Nederland in Verzet zei te verwachten.

De aanwezigen zwaaien onder meer met Canadese vlaggen, uit solidariteit met het truckersprotest in Canada. Ook zijn er mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Boven het podium vanwaar optredens en sprekers van zich laten horen, hangt een bord met in hoofdletters de tekst Nooit meer kabinet Rutte! Ook is op protestborden onder meer te lezen: Rutte rot op, en staat op een groot spandoek Minder repressie, meer zorg.