Britse minister laakt ‘slappe’ westerse diplomatie tegen Rusland

De Britse minister van Defensie Ben Wallace vindt de diplomatieke inspanningen van het Westen om een Russische invasie in Oekraïne af te wenden niet krachtig genoeg. Hij vergeleek de westerse diplomatie met de slappe houding tegen nazi-Duitsland in 1938 van de Britse premier Neville Chamberlain en andere Europese landen.

Wallace zei tegen de Sunday Times dat de Russische president Vladimir Poetin ‘elk moment zijn troepenmacht naar Oekraïne kan sturen’. Wallace noemde geen namen van westerse landen die in zijn ogen niet streng genoeg optreden tegen Moskou.

‘Het verontrustende is dat ondanks de enorme toename van diplomatie, de militaire opbouw is doorgegaan. Het is niet gepauzeerd, het is doorgegaan,’ zei Wallace.

Het Britse conservatieve parlementslid Brandon Lewis, partijgenoot van Wallace, maakte op Sky News geen bezwaar tegen de associatie met de nazi’s. ‘Hij maakte de vergelijking tussen de diplomatieke pogingen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de diplomatieke pogingen die we nu allemaal doen.’

Het akkoord van München van 1938 gaf nazi-Duitsland zeggenschap over delen van Tsjecho-Slowakije. Het bleek uiteindelijk een mislukte poging te zijn om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen.