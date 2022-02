Boete voor Amsterdamse nachtclubs die deuren openden

Van 24 van de 25 gecontroleerde clubs was vooraf bekend dat ze meededen aan de actie tegen de coronamaatregelen, waardoor het nachtleven al lange tijd stilligt. Burgemeester Femke Halsema had deze eigenaren op voorhand gewaarschuwd dat als ze open zouden gaan, ze een dwangsom riskeerden. Bij herhaling volgt sluiting. Het is nog niet duidelijk of de club waarvan deelname aan het protest niet bekend was, ook een boete krijgt.

Tijdens de actie openden clubs in meerdere plaatsen in het land de deuren. Ook in onder meer in Haarlem, Tilburg en Rotterdam heeft de gemeente gehandhaafd.