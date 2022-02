Kans op hooikoorts neemt toe bij gebrek aan koude winter

Door de aanhoudende hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar doet de natuur volgens Nature Today al alsof het maart is. Ook de komende weken is het naar verwachting warmer dan normaal. Dat is terug te zien in de natuur en in de tuin, waar de hazelaars al weken in bloei staan, de hortensia’s uitlopen en de sneeuwklokjes en krokussen al zijn te zien. Ook laten steeds meer vogels van zich horen, meldt de natuurwebsite.

Vorig jaar rond deze tijd werd er geschaatst, maar deze winter lag er nog nauwelijks ijs. De gemiddelde temperatuur ligt dit jaar tot nu toe op 5,9 graden, terwijl dat normaal 3,6 graden is. Een temperatuur van 5,9 graden was vijftig jaar geleden normaal voor een gemiddelde maartmaand, aldus Nature Today.