Jongeren verlaten protestfeest in Maastricht weer

In Maastricht waren zaterdagavond enkele duizenden jongeren op de been voor een illegale raveparty. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en waren veel jongeren alweer vertrokken.

De hoogte van de boete in Maastricht had ervoor gezorgd dat nachtclubs daar hadden besloten niet mee te doen aan de actie De Nacht staat op, waarbij clubs in het hele land de deuren openen tegen de coronamaatregelen in.

Op het illegale feest op de Griend, een groenstrook aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken en muziek geluisterd. De politie heeft vooralsnog niet ingegrepen.

De actie was een initiatief van Pax Cultura. ‘De stad misbruikt haar macht door de clubs het recht om te demonstreren te ontzeggen’, stelde de actiegroep eerder zaterdag.