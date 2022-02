Initiatiefnemer De Nacht staat op: avond nu al succesvol

De initiatiefnemer van de actie De Nacht staat op, waarbij nachtclubs tegen de coronamaatregelen in de deuren zaterdag openen, noemt de avond ‘nu al succesvol’. Pieter de Kroon, zelf eigenaar van de Chicago Social Club in Amsterdam, is klaar ‘om zevenhonderd mensen te ontvangen die heel veel zin hebben om uit te gaan’.

Voor de club staat aan het begin van de avond een lange rij mensen. Wie geen kaartje heeft kan beter omkeren, zonder kom je niet binnen. De Chicago Social Club is zaterdagavond uitverkocht, net als alle andere nachtclubs in Amsterdam. De Kroon is een blije eigenaar en heeft zin in de avond. ‘We weten dat we uitverkocht zijn, de dansvloer volstaat en we heel veel gelukkige mensen kunnen ontvangen.’

De avond kan volgens De Kroon dan ook al bijna niet meer stuk. Hoewel de gemeente heeft aangegeven te zullen handhaven en de club dus een boete van 4500 euro riskeert, hoopt hij dat de burgemeester ‘mild’ zal zijn en het bij een waarschuwing laat. Nog mooier zou hij het vinden als Femke Halsema zelf een kijkje komt nemen. ‘Ze heeft een plekje op de gastenlijst.’