Handhavers maken einde aan feest in Patronaat in Haarlem

Handhavers hebben zaterdagavond een einde gemaakt aan het feest in het Patronaat in Haarlem. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. ‘We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie.’

Daarop ging ze het podium op en vroeg het publiek om de club te verlaten. Volgens Beyer verloopt dat rustig.

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou geven aan het bevel te stoppen met het feest.