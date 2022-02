Macron en Poetin bespraken Oekraïne en stabiliteit in Europa

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdagmiddag telefonisch overleg gevoerd met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over de spanningen rond Oekraïne. In het ruim anderhalf uur durende gesprek waarschuwde Macron dat ‘een open dialoog’ onverenigbaar is met een verdere escalatie van de situatie.

Volgens het Elysée, het kantoor van de Franse president, praatten de twee leiders over mogelijkheden om de veiligheid en stabiliteit in Europa te vergroten. Daarbij bespraken ze ook hoe nieuwe invulling kan worden gegeven aan de zogeheten Minsk-akkoorden, waarmee in 2015 een bestand werd geregeld tussen de Oekraïense regering in Kiev en de pro-Russische seperatisten in het oosten van het land. Kiev en Moskou beschuldigen elkaar ervan zich niet aan de afspraken te houden en het overleg hierover, waaraan ook Frankrijk en Duitsland deelnemen, zit muurvast.

Rusland heeft een troepenmacht verzameld aan de grens met Oekraïne en westerse landen vrezen dat een invasie ophanden is. Volgens het Kremlin zou de Russische president zijn Franse collega hebben gezegd dat dit ‘provocatieve speculaties’ zijn, die Oekraïne de kans geven om met geweld op te treden tegen de rebellen in het oosten van het land. Een woordvoerder van het Elysée liet weten dat op basis van wat Poetin zei er geen indicaties zijn dat Rusland een aanval voorbereidt.

Het was het vierde telefoongesprek in de afgelopen weken tussen Poetin en Macron. Afgelopen maandag ontmoetten de twee elkaar ook al persoonlijk in Moskou. Die ontmoeting duurde vijf uur. Na het gesprek met Macron begon Poetin aan een telefonisch overleg met de Amerikaanse president Joe Biden.