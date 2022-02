Moskou: Russen verjagen Amerikaanse nucleaire onderzeeër

Een Russisch marineschip, een jager, verdreef in de Stille Oceaan een nucleaire onderzeeër van de Amerikaanse Virginia-klasse toen de duikboot in de buurt van de Koerilen-eilanden was, aldus het Russische ministerie van Defensie. De Russen hadden de Amerikanen bevolen naar de oppervlakte te komen. Toen die dat weigerden, werden ‘middelen’ gebruikt om de duikboot te dwingen ‘de Russische territoriale wateren op volle snelheid te verlaten.’

De Russen zijn in de buurt bezig met een oefening. Na het incident riep het ministerie de Amerikaanse militaire attaché in Moskou op het matje.