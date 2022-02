Hoekstra: volgende week besluit over wapenhulp Oekraïne

De regering in Kiev heeft Nederland om wapenhulp gevraagd met het oog op de dreiging uit Rusland. Meer dan 120.000 Russische militairen hebben zich langs de grens van Oekraïne verzameld. De VS vrezen spoedig een inval van de Russen.

Hoekstra zal volgende week ook duidelijk maken of mogelijke wapenleveranties doorgaan als Rusland het buurland al is binnengevallen. Oekraïne moet zich wel kunnen verdedigen, zei hij zaterdag. Om welke wapens is gevraagd door Kiev is niet bekendgemaakt.

Zeer zorgelijk

De situatie in Oekraïne is ‘zeer zorgelijk’, aldus de bewindsman. Het kabinet heeft na onder meer overleg met bondgenoten besloten een negatief reisadvies voor heel Oekraïne af te geven en Nederlanders op te roepen het land snel te verlaten.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om terug te komen, aldus Hoekstra. Er hebben zich 135 Nederlanders bij de ambassade gemeld. Op dit moment vertrekken nog commerciële vluchten uit Oekraïne. KLM stopt wel met vliegen op Oekraïne.