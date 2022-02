Hoekstra spreekt zich ook uit tegen samenwerking met FVD en PVV

CDA-leider Wopke Hoekstra is geen voorstander van lokale samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie. Dat zei hij zaterdag desgevraagd. Uiteindelijk is het aan lokale CDA-afdelingen om hierover te besluiten, maar ‘ik vind dat het niet kan’, aldus Hoekstra. Het is zijn ‘overtuiging dat men allemaal tot diezelfde afweging zal komen’.

Eerder op de dag riep GroenLinks andere partijen op niet te besturen met PVV en FVD, na de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Hij vindt dat partijen niet in zee moeten gaan met een ‘partij die de democratische rechtstaat verwerpt’.

Voor D66 staan de gemeenteraadsverkiezingen in het teken van de strijd tegen extremisme en polarisatie, zei partijleider Sigrid Kaag eveneens zaterdag, zonder PVV en FVD bij naam te noemen. ‘Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van raadszalen in alle delen van Nederland’, zei Kaag.

Discutabele teksten

‘Ik heb eerder al gezegd als CDA-leider dat we er niet mee zouden samenwerken’, aldus Hoekstra. ‘De afgelopen periode hebben we gezien dat er nog meer discutabele teksten zijn bijgekomen’. Hij wees daarbij onder meer op uitspraken van FVD-leider Thierry Baudet over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. ‘Ik vind dit politieke relschopperij.’

Eerder heeft het CDA wel samen met Forum geregeerd in de provincie Noord-Brabant. Aan die coalitiesamenwerking kwam vorig jaar mei een einde.