VS trekken meeste militairen terug uit Oekraïne

De Verenigde Staten halen zo’n 160 soldaten weg uit Oekraïne. De soldaten van de Nationale Garde waren in het Oost-Europese land om het Oekraïense leger te trainen. De beslissing komt, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder zaterdag had besloten ambassadepersoneel te evacueren.

De VS houden er rekening mee dat Rusland binnen enkele dagen Oekraïne binnenvalt. Rusland heeft tienduizenden troepen verzameld aan de grens met zijn buurland. Of de Russische president Poetin tot een inval heeft besloten is onduidelijk.

‘Deze herpositionering betekent geen verandering in ons vaste voornemen om de Oekraïense krijgsmacht bij te staan, maar biedt een zekere flexibiliteit om onze bondgenoten gerust te stellen en om elke vorm van agressie te voorkomen’, zei John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon.

Sinds 2015 trainen soldaten uit NAVO-landen het Oekraïense leger op roulatiebasis. De soldaten van de Nationale Garde waren sinds november in Oekraïne. Het Amerikaanse leger heeft ook een onbekend, maar kleiner aantal commando’s in het Oost-Europese land. Of die eveneens worden teruggetrokken is niet bekend.