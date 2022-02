Tata Steel onderzoekt lossen steenkoolresten in zee

Staalconcern Tata Steel laat onderzoek doen naar aantijgingen over het lossen van steenkoolresten in zee, meldt het bedrijf. Tata reageert daarmee op een artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Vrijdag meldde de krant op basis van eigen onderzoek dat er bewust vanaf schepen steenkoolresten geloosd zouden worden in de haven van IJmuiden. Volgens Tata zijn de aantijgingen ‘dermate zwaar’ dat ‘gericht onderzoek noodzakelijk is’.

De krant sprak onder meer van omkoping, crimineel gedrag en bewuste vervuiling. Tata laat het onderzoek uitvoeren door een externe expert, maar geeft niet aan welke.

Tata meldde vrijdag al in de krant zich niet te herkennen in het geschetste beeld dat er ‘duizenden kilo’s grondstoffen willens en wetens in de zee verdwijnen’. Volgens Tata is er vrijdag direct opdracht gegeven aan het betreffende bedrijfsonderdeel om alle procedures en processen te volgen bij het lossen van kolen en erts. ‘Dat geldt ook voor de interne controle daarop’, aldus het bedrijf. Tata zegt verder te kijken ‘of en waar verbeteringen in het proces nodig zijn’.

Tata Steel moet ervoor zorgen dat schepen schoon vertrekken uit de haven, maar zou schippers betalen om de troep na vertrek stiekem in zee te vegen, aldus de krant. Het kabinet kondigde vrijdag aan uitleg te willen van Tata over de beschuldiging dat het afval in zee dumpt. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat maandag tijdens een al eerder gepland werkbezoek aan het staalconcern met de directie in gesprek over de kwestie. Heijnen wees erop dat ook toezichthouders al langer constateren dat Tata slordig omgaat met het transport van grondstoffen.