Politie begonnen met opheffen blokkade Canadese brug

De politie is in de Canadese grensplaats Windsor begonnen met het opheffen van de blokkade van de Ambassador Bridge. Een Canadese rechter oordeelde vrijdag dat de brug die de Amerikaanse staat Michigan met de Canadese provincie Ontario verbindt moet worden vrijgegeven. Kort na de deadline waren er juist meer demonstranten toegestroomd.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vrijdagavond tegen journalisten in Ottawa dat ‘deze illegale activiteiten moeten ophouden’ en dat ‘alle opties’ open gehouden worden. Hij benadrukte dat een eventuele inzet van militairen een ‘laatste redmiddel’ is dat ‘koste wat kost vermeden moet worden’. De premier kon niet aangeven wanneer de blokkade opgeheven zou worden, ‘omdat we helaas vrezen voor geweld’.

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de brug op de belangrijke handelsroute tussen Ontario en Michigan, net als twee andere belangrijke overgangen. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt.