Lavrov: anti-Russische propaganda zet Oekraïne aan tot geweld

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov voert het Westen een ‘propagandacampagne’ over Russische agressie tegen Oekraïne. In een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Anthony Blinken zei Lavrov zaterdag dat het Westen zo Oekraïne aanzet tot een gewelddadige oplossing van het conflict in het oosten van het land, waar pro-Russische seperatisten zich hebben afgescheiden van de regering in Kiev.