Kaag: raadsverkiezingen in teken strijd tegen extreemrechts

Voor D66 staan de gemeenteraadsverkiezingen in het teken van de strijd tegen extremisme en polarisatie. Dat zei partijleider Sigrid Kaag bij de aftrap van de campagne van haar partij voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De partij gaat "alles op alles zetten om extreemrechts uit het stadsbestuur te houden", verklaarde Kaag tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. "Wij gaan niet met extremisten besturen en ik roep al mijn landelijke collega's op om diezelfde duidelijkheid te geven."

Volgens de D66-leider vraagt de democratie om "waakzaamheid en bescherming". Ze wees daarbij op het feit dat in de Kamer wordt gesproken over 'tribunalen" en dat Kamerleden zich minder vrij voelen om hun mening te geven.

"Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van raadszalen in alle delen van Nederland", zei Kaag.

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gaan volgens haar over "verbinding en saamhorigheid in onze samenleving en tegen aanhoudende polarisatie" en "tegen de opmars van extremen".