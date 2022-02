Het kabinet roept alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten. Ook het meeste personeel van de ambassade in Kiev zal het land verlaten.

‘De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten’, aldus minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken.