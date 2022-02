VS begonnen met terugtrekking ambassadepersoneel Kiev

De Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met de evacuatie van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Kiev. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat wegens de oplopende spanningen in Oekraïne alle niet-essentiële medewerkers het land zullen verlaten. Vanaf zondag wordt de consulaire dienstverlening in de Oekraïense hoofdstad gestaakt.

In Lviv, in het westen van Oekraïne, houdt de ambassade een klein kernteam voor noodgevallen. Het ministerie roept alle andere Amerikaanse burgers in Oekraïne op om het land zo snel mogelijk op eigen gelegenheid te verlaten. Ook wordt Amerikanen geadviseerd niet naar Oekraïne te reizen.