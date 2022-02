Johnson nodigt Rusland uit aan onderhandelingstafel

De Britse premier Boris Johnson omschrijft de situatie in Oekraïne zaterdag als ‘steeds zorgwekkender’. Hij dringt er bij Moskou op aan om ‘onderhandelingen aan te gaan om een roekeloze en catastrofale invasie te voorkomen’, meldt Sky News.

Johnson heeft collega-wereldleiders gezegd dat hij ‘vreest voor de veiligheid van Europa’ wegens de dreiging van een Russische inval in Oekraïne.

Groot-Brittannië heeft zijn inwoners opgeroepen om niet langer naar Oekraïne af te reizen en landgenoten die zich in Oekraïne bevinden om weg te gaan als aanwezigheid niet strikt noodzakelijk is. Ook niet-essentieel ambassadepersoneel heeft het land inmiddels verlaten. ‘De ambassade blijft open, maar kan geen persoonlijke consulaire bijstand verlenen’, aldus het ministerie in een verklaring.

Degenen die besluiten om in Oekraïne te blijven, ‘moeten waakzaam blijven vanwege mogelijke gevechtshandelingen, uw vertrekplannen voortdurend herzien en ervoor zorgen dat uw reisdocumenten up-to-date zijn’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.