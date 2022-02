Apple gaat Amerikaans winkelpersoneel meer betalen

Techbedrijf Apple gaat winkelpersoneel in de Verenigde Staten meer betalen. Tijdens informatiebijeenkomsten in winkels en individuele gesprekken met werknemers werd afgelopen week bekend dat het personeel meer salaris krijgt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Apple kampt net als andere bedrijven met een druk op de lonen vanwege personeelstekort en de inflatie.

Het gaat om loonsverhogingen tussen de 2 en 10 procent, afhankelijk van de locatie van de winkel. Ook speelt de functie van de werknemer een rol bij de salarisverhoging. Voor sommigen kan dat een verhoging van het uurloon betekenen van een paar dollar tot enkele tientjes.

Niet alle werknemers van de Apple-winkels krijgen salarisverhoging en nog niet alle winkels zijn op de hoogte gesteld van de verhogingen. De salarisverhogingen zijn deels bedoeld voor personeel dat al voor de pandemie in de winkels werkte, zoals verkopers, maar ook technisch ondersteunend personeel en oudere werknemers, zeggen de bronnen. Personeel van de iPhone-fabrikant heeft daarnaast meermaals geklaagd over de werkomstandigheden tijdens de pandemie.

Een woordvoerder van Apple wilde nog niet ingaan op de salarisverhogingen, die deze maand zouden moeten ingaan. De verhogingen zouden los staan van de gewone jaarlijkse salarisverhogingen. Die gaan doorgaans in oktober in, tegelijkertijd met het eind van het fiscale jaar van Apple.

In een poging het personeel tevreden te houden had Apple al plannen om voor het eerst door te betalen tijdens vakanties. Ook zou personeel meer ziektedagen kunnen opnemen. Het bedrijf keerde eerder al bonussen uit aan bepaalde groepen werknemers op basis van wanneer ze in dienst waren gekomen. In de winkels van Apple werken wereldwijd tienduizenden mensen op honderden locaties.