Stellantis roept Pacific-minibusjes terug om brandgevaar

Autofabrikant Stellantis, bekend van automerken zoals Jeep en Chrysler, roept bijna 20.000 deels elektrische minibusjes terug vanwege brandgevaar. Het gaat om de plug-in hybride Pacific-modellen geproduceerd in 2017 en 2018. Intern onderzoek wees uit dat er twaalf keer brand was ontstaan bij deze modellen. Brandgevaar is een bekend probleem bij elektrische auto’s.