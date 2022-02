Coronaprotesten in Australië en Nieuw-Zeeland groeien

De coronaprotesten in Australië en Nieuw-Zeeland zijn zaterdag gegroeid. In de Australische hoofdstad Canberra kwamen duizenden demonstranten samen op een evenemententerrein waar een boekenbeurs door de organisatoren werd afgezegd om de veiligheid te garanderen.

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington kwamen voor de vijfde dag op rij honderden demonstranten samen rond het parlementsgebouw, ook al regende het hard. De demonstranten nemen een voorbeeld aan de protesten in Canada, waar vrachtwagenchauffeurs sinds twee weken de hoofdstad Ottawa en sinds begin deze week grensovergangen met de VS blokkeren.