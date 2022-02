Biden en Macron bellen met Poetin over Oekraïne-crisis

De Russische president Vladimir Poetin belt met zijn Amerikaanse en Franse ambtgenoten over de almaar oplopende spanningen rond Oekraïne. Het contact komt een dag na topberaad per video tussen Joe Biden, Emmanuel Macron en andere westerse leiders. Zij stelden zich nog eens vierkant op achter Oekraïne en stemden zware sancties af in het geval van een offensief. Diplomatie en afschrikking blijven het devies.

Rusland heeft inmiddels zo veel eenheden in stelling gebracht dat het op korte termijn in de aanval kan gaan, zegt Washington. Poetin ziet de westerse steun aan Oekraïne en de troepenversterking in Oost-Europese NAVO-landen juist als bedreigend. Een eventuele toetreding van Oekraïne is volgens hem reden voor een oorlog.