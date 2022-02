Gewonden en aanhoudingen na steekpartijen in Dordrecht

Door twee steekpartijen in Dordrecht die met elkaar te maken hebben, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere gewonden gevallen. Volgens de politie moesten drie mensen worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niemand in levensgevaar. De overige gewonden konden ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. Agenten hebben meerdere aanhoudingen verricht.

Volgens een politiewoordvoerster begon het incident rond 01.00 uur op de Dr. L. L. Zamenhoflaan en verplaatste het geweld zich rond 01.15 uur naar het Koningspleinhof. Wat de aanleiding was voor de steekincidenten, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoeveel mensen erbij betrokken waren en hoeveel er zijn aangehouden. ‘Het was een behoorlijke chaos op beide plekken. We hopen zaterdag in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben.’

Er zijn twee auto’s weggesleept omdat daarop sporen zijn aangetroffen, aldus de woordvoerster.