Demonstranten Canada negeren rechterlijk bevel brugblokkade

Anderhalf uur na de deadline waren er juist meer demonstranten toegestroomd en heerst er volgens internationale persbureaus een feestelijke sfeer. De politie is aanwezig maar wacht af aan de zijlijn.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vrijdagavond tegen journalisten in Ottawa dat ‘deze illegale activiteiten op moeten houden’ en dat ‘alle opties’ open gehouden worden. Hij benadrukte dat een eventuele inzet van militairen een ‘laatste redmiddel’ is dat ‘koste wat kost vermeden moet worden.’ De premier kon niet aangeven wanneer de blokkade opgeheven zou worden, ‘omdat we helaas vrezen voor geweld.’

De truckers blokkeren met hun zogenoemde vrijheidskonvooi sinds maandag de brug op de belangrijke handelsroute tussen Ontario en Michigan. De blokkade zorgt vooral in de auto-industrie voor problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt. Ook bij twee andere grensovergangen wordt actie gevoerd. De drie geblokkeerde grensovergangen zijn samen goed voor een derde van het handelsverkeer tussen de VS en Canada.

Het bestuur van Ontario had eerder op vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in een poging een einde te maken aan de blokkade van een belangrijke grensovergang naar de Verenigde Staten door betogers tegen de coronamaatregelen. Dat maakt het mogelijk boetes tot omgerekend 70.000 euro uit te delen, celstraffen tot een jaar op te leggen en vergunningen af te nemen.

Het moet ‘kristalhelder’ zijn dat het illegaal en strafbaar is om het vervoer van goederen op cruciale infrastructuur te blokkeren en hinderen, aldus provinciebestuurder Doug Ford. ‘We zullen alle benodigde stappen nemen om ervoor te zorgen dat de brug weer open gaat.’

De Canadese regering noemde de actie eerder al illegaal en riep de truckers op hun blokkades te beëindigen. De Amerikaanse autoriteiten hebben opgeroepen tot ingrijpen. Trudeau beloofde vrijdag in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden ‘snelle actie met het handhaven van de wet’, aldus het Witte Huis. De twee leiders houden de komende dagen contact met het oog op vlot herstel van het vrije goederenverkeer.

In de hoofdstad Ottawa protesteren truckers al bijna twee weken, hoewel hun aantal slinkt. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 25 arrestaties verricht. De politie krijgt komend weekend versterking omdat er mogelijk meer protesten aan zitten te komen. In Toronto, de hoofdstad van Ontario, wordt ook geprotesteerd, evenals in andere delen van het land.