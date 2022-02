VS zeggen dat Rusland ‘op elk moment’ Oekraïne kan binnenvallen

De nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, Jake Sullivan, heeft gewaarschuwd dat Rusland ‘op elk moment’ Oekraïne kan binnenvallen. Volgens Sullivan is het ‘zeer, zeer goed mogelijk’ dat Rusland de invasie al voor het einde van de Olympische Winterspelen in China, die op 20 februari klaar zijn, uitvoert.

Sullivan benadrukte dat de VS niet zeker weten of de Russische president Vladimir Poetin al heeft besloten tot een inval, maar dat de Amerikanen zich voorbereiden op het slechtste scenario. Daartoe behoort ook een ‘snelle aanval’ op de Oekraïense hoofdstad Kiev.

‘Als een Russische aanval op Oekraïne plaatsvindt, zal die waarschijnlijk beginnen met lucht- en raketaanvallen waarbij natuurlijk burgerdoden kunnen vallen’, zei Sullivan tegen journalisten in Washington. ‘Iedere Amerikaan in Oekraïne moet het land zo snel mogelijk verlaten, in ieder geval binnen 24 tot 48 uur.’ Eerder op vrijdag hadden de VS al besloten 3000 extra militairen naar Polen te sturen om de NAVO-bondgenoten in Europa bij te staan.

Vrijdag riepen steeds meer landen hun burgers in Oekraïne op het land te verlaten. Onder meer Groot-Brittannië, Canada, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland deden die oproep. Nederlanders in Oekraïne krijgen het advies een eventueel vertrek niet tot het laatste moment uit te stellen. De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, benadrukt dat Nederland geen mensen uit Oekraïne gaat evacueren als het conflict escaleert.