Amerikaanse beleggers schrikken van oplopende spanningen Oekraïne

De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent lager op 35.738,06 punten. De brede S&P 500 zakte 1,9 procent tot 4418,64 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 2,8 procent in op 13.791,16 punten. De stemming onder beleggers was rond de opening van de handel al niet al te best. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar flink zal gaan verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen, hield de markten toen al in de greep. Hogere rentes zijn doorgaans slecht nieuws voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg uiteindelijk meer dan 4 procent tot 93,97 dollar en Brentolie werd bijna 4 procent duurder op 95,01 dollar per vat. De koers van oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil zat daardoor wel tot meer dan 2 procent in de lift. Het aandeel van defensieconcern Northrop Grumman ging 4,5 procent omhoog.

Weinig resultaten

Na de cijferstroom in de afgelopen dagen kwamen er vrijdag relatief weinig bedrijven met resultaten. Sportmerk Under Armour zakte dik 11 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. De onderneming waarschuwde echter voor aanhoudende problemen in de toeleveringsketen in het huidige kwartaal, die de marges onder druk zetten.

Expedia Group opende hoger maar verloor uiteindelijk bijna 3 procent. Volgens het bedrijf achter reiswebsites als Expedia.com, HomeAway en Trivago was de impact van de omikronvariant significant, maar korter en minder heftig dan bij eerdere golven van het coronavirus. De kwartaalcijfers van GoDaddy (plus 8,6 procent) vielen daarnaast in de smaak bij beleggers. De beheerder en verkoper van domeinnamen op internet kondigde tevens aan voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Verder kampte Twitter in de loop van de dag tijdelijk met een storing. Daardoor konden veel gebruikers even niet inloggen. Het bedrijf wist het euvel snel op te lossen, maar op de beurs leverde het aandeel op deze onstuimige beursdag wel ruim 3 procent in. De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1400 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.