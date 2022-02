Amerikanen sturen nog eens 3000 militairen naar Polen

President Joe Biden besloot onlangs al een kleine 3000 militairen extra naar Polen en Roemenië te sturen. Van hen zijn er 1700 naar Polen ingevlogen vanuit de VS en uit Duitsland werden er duizend naar Roemenië verplaatst.

Het leger had daarnaast vanaf eind januari 8500 man paraat staan in de VS om snel in actie te komen. 3000 van hen komen naar verwachting begin volgende week vanuit North Carolina aan in Polen.

Andere versterkingen

De ongeveer 5000 extra manschappen in Polen zijn zeer mobiel en op allerlei manier inzetbaar, aldus het Pentagon. Hun taak is NAVO-bondgenoten in Europa bij te staan en mogelijke agressie vanuit het oosten af te schrikken, meldt het defensieministerie. Inzet in Oekraïne zelf is niet aan orde, zei Washington eerder.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben ook versterkingen gestuurd naar Polen en Litouwen. De westerse landen zeggen hun aanpak nauw met elkaar af te stemmen en waarschuwen Moskou keer op keer dat er direct zware strafmaatregelen volgen bij een eventuele inval.