Coca-Cola wil dat kwart verpakkingen rond 2030 herbruikbaar is

Coca-Cola wil dat rond 2030 minstens een kwart van al zijn drankverpakkingen herbruikbaar is. Dat wil het Amerikaanse frisdrankconcern, dat vaak wordt bekritiseerd als grote plasticvervuiler, doen door meer dranken te verkopen in glazen of plastic flesjes die herbruikbaar zijn. Ook wordt er gedacht aan oplossingen met statiegeld.