Bart Maat wint Zilveren Camera met ‘functie elders’-foto

Fotograaf Bart Maat heeft met zijn ‘functie elders’-foto de Zilveren Camera gewonnen. De prestigieuze prijs voor fotojournalistiek werd vrijdagavond uitgereikt in Theater Gooiland in Hilversum.

Op de foto staat voormalig minister Kajsa Ollongren, die na een positieve coronatest snel het Binnenhof moest verlaten. Op een stapel documenten die ze in haar handen heeft, is de tekst ‘Omtzigt functie elders’ te lezen, die sloeg op toen nog CDA-politicus Pieter Omtzigt. De foto zorgde voor een flinke vertraging in het formatieproces en voor een deuk in het vertrouwen dat veel burgers en Kamerleden in het kabinet hadden. De foto won eerder dit jaar de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021 en werd door EenVandaag verkozen tot het politieke moment van 2021.

‘Hij is zwaar inderdaad’, is Maat zijn eerste reactie bij het ontvangst nemen in de prijs. De fotograaf zegt er ‘heel erg blij’ mee te zijn. ‘Wauw, jeetje zeg, fantastisch. Nu sta ik er ineens mee.’

Andere winnaars

De freelancefotograaf, die het beeld maakte voor het ANP, versloeg fotograaf Joris van Gennip. Hij won de tweede prijs met zijn foto van politieagenten op de plek waar Peter R. de Vries vorig jaar werd neergeschoten. Tot de andere winnaars van de avond behoren Chris Keulen met zijn beeld van de overstromingen in Wallonië (Nieuws Internationaal), Remko de Waal met zijn foto van een overleden vinvis (Natuur en Wetenschap), Robin van Lonkhuijsen met zijn foto van de val van Mathieu van der Poel (NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar) en Joris van Gennip met zijn foto van een ondergelopen camping in Roermond (Nieuws Regionaal).

Met zijn winst volgt Maat fotograaf Kees van de Veen op. Die won vorig jaar de Zilveren Camera met zijn fotoserie van de met corona besmette Piet Franssen uit het Limburgse Tegelen. Op 16 april 2020 overleed hij op 73-jarige leeftijd, na opname op de intensive care in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.