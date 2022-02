Kabinet doet laatste poging, kan toeslagenouders niks beloven

Het kabinet besloot vorig jaar tot een ‘moratorium’ op schulden. Dat moest voorkomen dat ouders die in aanmerking kwamen voor de zogenoemde Catshuisregeling (30.000 euro compensatie voor gedupeerden in het toeslagenschandaal), dit geld direct kwijt waren aan schuldeisers. Zaterdag loopt dat moratorium af, en de schulden van de meeste ouders zijn inmiddels overgenomen door de overheid, iets dat de Kamer eerder ook afdwong.

Maar van de 2700 ouders voor wie het moratorium na 12 februari afloopt, hebben honderden ouders hun schulden nog niet gemeld. De angst is dat een aantal van hen straks toch deurwaarders op de stoep krijgt of zelfs uit huis wordt gezet. De Kamer vroeg het kabinet donderdag, op het laatst mogelijke moment en tijdens een extra ingelast debat, ‘te voorkomen dat er ook maar één gedupeerde in het toeslagenschandaal uit huis wordt gezet vanwege openstaande schulden of te maken krijgt met beslaglegging’.

Doen wat kan

De Vries had de motie ontraden: zo’n garantie is volgens haar niet te geven, zeker niet in het korte tijdsbestek. Dit kwam haar op forse kritiek uit de oppositie te staan. Ook coalitiepartijen CDA en ChristenUnie steunden de motie. Indiener PvdA wilde uiterlijk vrijdag uitleg hoe de staatssecretaris wil omgaan met het voorstel.

De Vries geeft nu aan na het debat met de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders te hebben gesproken. De deurwaarders ‘doen wat in hun vermogen ligt’ om ouders over te halen hun schulden aan te melden bij de stichting Sociale Banken Nederland, zodat de overheid de private schulden kan overnemen. De deurwaarders ‘zullen met schuldeisers bespreken of zij hierop kunnen wachten’, vooral als het gaat om een dreigende uithuiszetting.

Het kabinet kijkt nog of het de schuldenstop straks toch weer wil verlengen. Begin volgende maand wil de staatssecretaris, die zelf nog flinke twijfels heeft bij het verlengen van de schuldenstop, de verkenning van het wetsvoorstel naar de Kamer sturen. Dat voorstel bereidt ze intussen voor de zekerheid alvast voor.