Biden stemt aanpak Oekraïne-crisis af met bondgenoten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een videoconferentie met leiders van bondgenoten de zorgwekkende situatie bij de grens van Oekraïne besproken. Ze wisselden ideeën uit over hoe ze het best samen een vuist kunnen maken tegen de Russische dreiging. De leiders bespraken afschrikkende maatregelen, maar ook manieren om het gesprek met Moskou gaande te houden.

De leiders van Canada, Polen, Frankrijk, Duitsland, Italië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en van de NAVO en de Europese Unie waren door het Witte Huis uitgenodigd voor het gesprek. Ze onderstreepten hun steun voor Oekraïne, meldde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij benadrukte de nauwe afstemming van de ‘massieve’ westerse sancties voor Moskou mocht het besluiten tot een aanval. De Russische financiële, energie- en hightechindustrie worden volgens haar getroffen.

De Russische troepenopbouw rond Oekraïne zorgt al weken voor druk diplomatiek verkeer tussen westerse landen. Veel ministers en regeringsleiders zijn naar de Oekraïense hoofdstad Kiev gereisd, en sommigen ook naar Moskou.

Aanval

Niet alleen hebben zich meer dan 100.000 Russische militairen bij de grens verzameld, op de Zwarte Zee is ook de marine actief. Daarnaast is Rusland bezig met een grote oefening in en met Belarus. Al met al zou Rusland in principe de aanval kunnen inzetten, zeggen waarnemers.

Het Westen vreest een Russische invasie in Oekraïne. Moskou ontkent daarvoor plannen te hebben, maar wil onder meer de garantie dat Oekraïne zich niet bij de NAVO kan aansluiten.