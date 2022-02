Tolken en vertalers werken week lang niet voor overheid

De orde is het niet eens met de marktwerking bij de aanbestedingen voor tolken en vertalers. Volgens de regering moet dat leiden tot hogere kwaliteit, maar volgens de organisatie worden hierdoor alleen nog lager gekwalificeerde tolken en vertalers aangenomen, omdat die een lager tarief vragen. ORT&V schrijft dat steeds vaker mensen met taalniveau B2 worden ingezet in plaats van het hogere C1.

In het eisenpakket dat de orde aan onder anderen minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid aanbiedt, staat dat het huidige bemiddelingsstelsel moet worden teruggedraaid en de tarieven moeten worden gelijkgesteld aan die in Duitsland. Onder meer de politie, de integratiedienst IND en rechtbanken maken vaak gebruik van tolken en vertalers.

Goedkopere opties

Het nieuwe systeem betekent volgens ORT&V dat hoogopgeleide tolken en vertalers voor lage tarieven moeten werken die zijn vastgesteld in 1963 (voor vertalers) en 1981 (voor tolken) en de betaling gaat per minuut ‘In het slechtste geval mag een C1-registertolk, in het nieuwe stelsel, voor een zitting welgeteld 0,73 euro in rekening brengen.’ Tolken en vertalers die hun eigen tarieven hebben vastgesteld worden niet meer ingehuurd door de bemiddelingsbureaus die door overheidsinstanties worden gebruikt, omdat wordt gekozen voor goedkopere opties.

Advocaten en rechters steunen het protest, meldt de ORT&V. Doordat steeds vaker van minder goed opgeleide mensen gebruik wordt gemaakt, merken advocaten en rechters dat er fouten worden gemaakt in de vertalingen en gesprekken daardoor niet goed verlopen.