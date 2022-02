Premier België: luchtige, vrije, feestelijke lente tegemoet

De lente in België wordt volgens premier Alexander De Croo ‘duidelijk luchtiger, vrijer en feestelijker’ nu het land volgend weekend beduidend meer van het slot gaat. De Belgen krijgen dan veel vrijheden terug, waaronder de heropening van het nachtleven. ‘Maar we mogen niet vergeten dat zeer veel zal afhangen van ons gedrag.’

De Croo bedankte tijdens een persconferentie in Brussel, waar hij de versoepelingen toelichtte, iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronamaatregelen heeft gehouden. En hij riep de bevolking op voorzichtig te blijven. ‘Laten we nu niet de fout maken om te denken dat we vandaag geconfronteerd worden met een gewoon seizoensgriepje’, zei hij na afloop van het Overlegcomité waar werd besloten de code rood af te schalen naar code oranje. ‘Het virus is niet uitgeroeid.’

België werkt sinds kort met een coronabarometer. Het aantal besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen bepalen de kleurcode met daaraan gekoppeld standaardmaatregelen. De besmettingen met de omikronvariant en de ziekenhuisopnames zijn de afgelopen weken sterk gedaald, evenals de druk op de intensivecareafdelingen, aldus De Croo.

Mondkapjesplicht

Daarom mogen de Belgische nachtclubs en discotheken volgend weekend met een bezetting van 70 procent weer open en vervalt het verplichte sluitingsuur voor de horeca om middernacht. De maximale tafelbezetting van zes personen wordt geschrapt, evenals de mondkapjesplicht, behalve voor het personeel.

Alle publieksevenementen binnen en buiten kunnen doorgaan, waarbij een geldige coronapas voor meer dan vijftig mensen binnen en meer dan honderd buiten nog verplicht is. Musea en bioscopen waren al open. Basisschoolkinderen van 6 tot 12 jaar hoeven vanaf 18 februari geen mondkapje meer in het ov en op school te dragen.

Thuiswerken

Belgen zijn ook niet meer verplicht vier van de vijf dagen per week thuis te werken. ‘Bedrijven kunnen weer aan teambuilding gaan doen’, aldus De Croo. De maatregel gold bijna drie maanden. Winkelen met niet meer dan twee volwassenen tegelijk gaat ook op de schop.

‘Draag nog steeds een mondkapje als u in de buurt van een kwetsbare bent’, benadrukte De Croo. ‘Ventileer goed en gebruik zelftesten.’ Het Overlegcomité komt begint maart weer bijeen. Dan wordt besloten of de code geel kan ingaan, waarbij nagenoeg alle maatregelen worden geschrapt.